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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

Покушавшийся на Трампа грозил убить Путина и Ким Чен Ына

10:29 547

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, также хотел якобы убить президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) американка Челси Уолш, которая в 2022 году работала в Украине медсестрой и несколько раз пересеклась там с Раутом.

Женщина за время своей работы составила список людей, чье поведение показалось ей «хищническим» и «антисоциальным». Райан Уэсли Раут был первым в этом списке. При первой их встрече в Киеве он показался ей эксцентричным, но не опасным, однако за последующие «десятки встреч» ее мнение изменилось. По словам женщины, он говорил о желании убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и президента США Джо Байдена. Медсестра не смогла вспомнить, угрожал ли американец последним двум политикам.

По словам бывшей сотрудницы ЦРУ Сары Адамс, среди волонтеров в Украине Раут «был известен как мошенник и своего рода псих». Он утверждал, что сотрудничал с украинским правительством для вербовки иностранных бойцов, но это не так, заверила Адамс.

Reuters пишет, что Райан Уэсли Раут провел почти 12 часов на поле для гольфа в ожидании Дональда Трампа. При этом о том, что политик туда приедет, публично не объявлялось, и неизвестно, знал ли подозреваемый о его планах. Стрелка обнаружили, когда один из проверявших поле для гольфа агентов Секретной службы увидел ствол винтовки, «торчащий из кустов в нескольких сотнях ярдов» от Трампа. После нескольких выстрелов Рауту удалось скрыться, его задержали примерно через 40 минут, когда он пытался уехать на машине с ворованными номерами.

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