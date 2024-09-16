USD 1.7000
EUR 1.8912
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
О сети «Моссада» в Стамбуле
Новость дня
О сети «Моссада» в Стамбуле

Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку

Тамилла Алиева, собкор
10:33 3778

В бакинском торговом центре Crescent Mall состоялась официальная церемония открытия в Азербайджане нового фитнес-клуба узбекского спортивного бренда BeFit.

Как сообщает haqqin.az, на открытии в Баку самого большого и современного спортивного зала присутствовали известные общественно-политические деятели из Азербайджана и Узбекистана.

Азербайджанскую сторону на презентации представляли министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и популярный исполнитель Эмин Агаларов.

От Узбекистана на мероприятии присутствовали первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты, дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева и ее супруг Отабек Умаров - вице-президент Олимпийского совета Азии (ОСА).

Высокие гости представили открытие фитнес-клуба как очередной шаг в укреплении братских связей и делового сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.

Престижное мероприятие собрало множество журналистов, блогеров и популярных артистов.

По словам участников презентации, появление в азербайджанской столице бренда BeFit сыграет позитивную роль в дальнейшем расширении торговых и культурных связей между странами и откроет для азербайджанской молодежи новый этап в продвижении здорового образа жизни.

Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
11:32 909
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
10:33 3779
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани наш обзор
01:33 6031
Пезешкиан отправляется в США
Пезешкиан отправляется в США
10:49 1875
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
09:54 2616
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет?
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет? главная тема
16 сентября 2024, 22:36 4212
Иран: «Россия нас предала, нарушила наши переговоры с США…»
Иран: «Россия нас предала, нарушила наши переговоры с США…» наш обзор; все еще актуально
16 сентября 2024, 22:17 10049
США по Китаю: удар за ударом
США по Китаю: удар за ударом наша аналитика
04:37 6705
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева добавлено видео
09:34 3656
Колхоз закрыт, все ушли на фронт
Колхоз закрыт, все ушли на фронт наш комментарий
03:26 7828
О сети «Моссада» в Стамбуле
О сети «Моссада» в Стамбуле наша корреспонденция
16 сентября 2024, 20:45 5943

ЭТО ВАЖНО

Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
11:32 909
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
10:33 3779
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани наш обзор
01:33 6031
Пезешкиан отправляется в США
Пезешкиан отправляется в США
10:49 1875
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
09:54 2616
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет?
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет? главная тема
16 сентября 2024, 22:36 4212
Иран: «Россия нас предала, нарушила наши переговоры с США…»
Иран: «Россия нас предала, нарушила наши переговоры с США…» наш обзор; все еще актуально
16 сентября 2024, 22:17 10049
США по Китаю: удар за ударом
США по Китаю: удар за ударом наша аналитика
04:37 6705
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева добавлено видео
09:34 3656
Колхоз закрыт, все ушли на фронт
Колхоз закрыт, все ушли на фронт наш комментарий
03:26 7828
О сети «Моссада» в Стамбуле
О сети «Моссада» в Стамбуле наша корреспонденция
16 сентября 2024, 20:45 5943
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться