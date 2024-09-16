Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку

В бакинском торговом центре Crescent Mall состоялась официальная церемония открытия в Азербайджане нового фитнес-клуба узбекского спортивного бренда BeFit.

Как сообщает haqqin.az, на открытии в Баку самого большого и современного спортивного зала присутствовали известные общественно-политические деятели из Азербайджана и Узбекистана.

Азербайджанскую сторону на презентации представляли министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и популярный исполнитель Эмин Агаларов.