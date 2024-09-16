Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
В бакинском торговом центре Crescent Mall состоялась официальная церемония открытия в Азербайджане нового фитнес-клуба узбекского спортивного бренда BeFit.
Как сообщает haqqin.az, на открытии в Баку самого большого и современного спортивного зала присутствовали известные общественно-политические деятели из Азербайджана и Узбекистана.
Азербайджанскую сторону на презентации представляли министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и популярный исполнитель Эмин Агаларов.
От Узбекистана на мероприятии присутствовали первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты, дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева и ее супруг Отабек Умаров - вице-президент Олимпийского совета Азии (ОСА).
Высокие гости представили открытие фитнес-клуба как очередной шаг в укреплении братских связей и делового сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.
Престижное мероприятие собрало множество журналистов, блогеров и популярных артистов.
По словам участников презентации, появление в азербайджанской столице бренда BeFit сыграет позитивную роль в дальнейшем расширении торговых и культурных связей между странами и откроет для азербайджанской молодежи новый этап в продвижении здорового образа жизни.