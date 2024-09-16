Смертельная авария в Иране: много жертв

Не менее 10 человек погибли в Иране в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в провинции Йезд. Об этом сообщил глава Организации по чрезвычайным ситуациям провинции Мохаммад Али Малекзаде.

«Приблизительно в 02:30 на 140-м км шоссе Йезд - Тебес перевернулся пассажирский автобус, следовавший из города Бушера в Мешхед», - приводит его слова агентство Tasnim.

По предварительным данным, в результате аварии погибли 10 человек и около 41 получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие, среди которых было множество женщин и детей, были доставлены в больницы городов Эрдекана, Мейбода и Йезда.