Пезешкиан отправляется в США
10:49 1884
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 22 сентября отправится в США для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает агентство Mehr.
Cогласно сообщению, Пезешкиан в своем выступлении затронет взгляды и позиции Ирана по различным вопросам. Запланированы также несколько встреч с высокопоставленными должностными лицами различных государств, в том числе с иранцами, проживающими в США.
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