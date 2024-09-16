Гипотетический союз Царя с Аятоллой

Приход к власти в Тегеране новой президентской администрации, как можно видеть из событий последних дней, резко обострил внутренние дискуссии иранских элит об отношении к РФ и Западу. Ни для кого в Иране не секрет, что новый президент Масуд Пезешкиан и его команда выступают за возобновление диалога с США и Европой, поскольку западные санкции, что бы о них ни говорили правительственные медиа, все сильнее экономической удавкой смыкаются на горле иранской экономики. Время бравады и заявлений типа «а нам все равно», «санкции нам нипочем, потому как они не работают» прошло, и на людей, которые сейчас в Иране это говорят, смотрят с откровенной жалостью и недоумением. Поскольку всем очевидно, что еще 3-5 лет и иранская экономика сорвется в штопор, увлекая за собой относительное социальное благополучие населения.

Это понимают все, в том числе и в ближайшем окружении верховного лидера, почти открыто поставившего перед командой нового президента задачу добиться ослабления санкций. Но так, чтобы это ни в коем случае не было воспринято как сдача Тегераном своих позиций перед Западом. Хотя не приходится сомневаться, что иранские пропагандисты с этим справятся, опыт у них в таких делах огромный. Проблема тут в другом. Часть иранских элит считает, что с Западом договариваться о чем-то бесполезно и вредно. И единственный путь – противостояние с ним, в котором важно лишь отслеживать градус напряженности, то увеличивая, то понижая, такая вот политическая термодинамика по-ирански. В этом контексте сближение с Россией этими элитами рассматривается как вполне логичный способ противостояния с Западом, а конфликт Москвы с Киевом – как часть глобального противоборства с «большим Сатаной». И если иранские «западники» одержали победу в вопросе масштабного удара «возмездия» по Израилю, буквально стоя на коленях и вымолив у верховного лидера отказ дать санкцию на его нанесение силам КСИР, то теперь их политические противники взяли реванш, добившись разрешения на поставку Москве баллистических ракет. Естественно, что это разрешение было обставлено рядом условий. В первую очередь, передачей Тегерану военных технологий производства вооружений и боевой авиации вместе с вертолетами Ми-28 и самолетами Су-35.

Но вне зависимости от того, что Тегеран уже получил от Москвы или еще получит под серьезные гарантии, никакого партнерства между ними после этого шага так и не возникнет, а союз России и Ирана так и останется чисто гипотетическим. И иранские политические элиты приложат к этому все усилия, поскольку точки соприкосновения интересов у двух стран, безусловно, есть. Но «точек расхождения» у них гораздо больше - от «сирийского кейса» до вопроса о «Зангезурском коридоре». К тому же в иранских элитах, что «западных», что «антизападных», крепнет вполне обоснованное опасение - стоит ли дальше усиливать военно-техническое партнерство с РФ и тем самым сжигать мосты коммуникации с Западом, что может обернуться для Тегерана ужесточением санкционного режима? Кроме того, в иранских элитах растет недовольство тем, что Москва еще не рассчиталась с ними за поставки БПЛА – ни значимых поставок военной техники и технологий, ни инвестиций в нефтегазовую отрасль Тегеран за это еще не получил.