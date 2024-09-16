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О сети «Моссада» в Стамбуле

Доктор Расулова о важности завтрака для школьников

10:56 540

Самые распространенные ошибки в питании среди школьников в том, что те, кто учится в утреннюю смену, часто приходят в школу не позавтракав или делают легкие перекусы на ходу. Здоровый завтрак очень важен для того, чтобы начать день и урок энергичным и полным сил. Об этом во время вещаемой на Sağlam radio передаче Sağlam həyat сказала педиатр Гюнай Расулова.

По ее словам, детям следует держаться подальше от готовых продуктов, расфасованных в упаковки, фаст-фуда, быстро приготовленных сэндвичей, готовых продуктов с высоким содержанием сахара, поскольку они калорийны, однако являются малоценными продуктами.

«Родители должны контролировать покупки детьми готовых продуктов на близлежащих к школе территориях. В некоторых семьях сформировалась традиция по утрам перед уходом в школу давать ребенку сладкий чай. Прием продуктов и напитков с высоким содержанием сахара по утрам может вызвать у ребенка чувство слабости, усталости, депрессии и головную боль в результате увеличения количества сахара в крови во время школьных занятий. Надо обратить внимание на то, чтобы питание ребенка, идущего в школу, состояло из здоровой, богатой белками, витаминами, легкоусвояемой пищи, а не из «пустых» калорий».

Педиатр отметила, что школьникам не рекомендуется пить воду в пластиковых бутылках: «Кроме того, детям не рекомендуется приносить в школу и есть сильно пахнущие продукты. Это будет беспокоить как ребенка, так и окружающих, а также мешать сосредоточиться на уроке».

Гюнай Расулова также сказала, что школьнику с избыточным весом тела не нужно ждать определенного возраста, чтобы сесть на диету: «Ребенок с избыточным весом обязательно должен следить за своим питанием. Детям следует воздержаться от высококалорийного, легкоусвояемого сахара, углеводов, готовых продуктов и нитратов, а также напитков с повышенным содержанием сахара. Рекомендуется увеличить физическую активность в повседневной жизни. Если семья хочет использовать какие-то диетические программы для похудения, то обязательно следует проконсультироваться с детским диетологом. Диетическую программу ребенка можно начинать после расчета его ежедневной потребности в калориях и ее правильного применения».

Педиатр отметила, что безглютеновую диету следует применять детям с непереносимостью глютена и чувствительностью к нему: «Детям, у которых нет таких проблем, в этом нет надобности. Однако следует стараться, чтобы продукты, содержащие глютен и которые даем детям, также были полезными. Например, вместо хлеба, приготовленного из высшего сорта муки, рекомендуется выбирать хлеб из цельнозерновой муки».

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