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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

ФСБ расстреляла «агента» Украины

11:10 1210

ФСБ выявила «агента» военной разведки Украины, который планировал подорвать машину одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Его попытались задержать в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

ФСБ заявила, что предполагаемый преступник был гражданином России 1984 года рождения, другие его данные не приводятся. Мужчина якобы являлся агентом Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и членом «запрещенной в России украинской националистической террористической организации». «По заданию кураторов террорист изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области»,— сказали в ЦОС ФСБ.

На месте происшествия изъяли пистолет Макарова с патронами и радиоуправляемое СВУ большой мощности. Также изъяты «использовавшиеся для контактов с кураторами» из ГУР и террористами средства связи с перепиской, якобы подтверждающей подготовку теракта. По месту жительства подозреваемого и в гараже прошли обыски, там были найдены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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