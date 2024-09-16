МЧС обратилось к водителям

В связи с окончанием сезона отпусков и школьных каникул на городских автодорогах наблюдаются серьезные пробки. В условиях загруженности дорог возникают трудности с передвижением и своевременном прибытием к месту происшествия автомобилей спецназначения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к водителям транспортных средств с призывом уступать дорогу спецтранспорту - пожарным и аварийно-спасательным автомобилям, которые направляются на места происшествий.

«Особенно недопустимо, когда некоторые водители не пропускают пожарные и аварийно-спасательные автомобили, что в итоге мешает оперативной ликвидации последствий пожаров, аварий и других происшествий, минимизации возможного ущерба. Такое поведение влечет для водителей не только юридическую, но и моральную ответственность - они серьезно затрудняют работу по предотвращению инцидентов и спасению людей. Поэтому каждый водитель транспортного средства, осознавая свою ответственность, должен уступать дорогу пожарным и аварийно-спасательным автомобилям», - говорится в обращении МЧС.