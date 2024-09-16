Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых

Число убитых и раненых в ходе российско-украинской войны достигло миллиона человек, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинские источники и данные западной разведки.

По украинским оценкам, на которые опирается издание, в ВСУ число погибших составило 80 тысяч военнослужащих, раненых — 400 тысяч. Данные о потерях российской армии различаются; по некоторым оценкам, число погибших военных достигает 200 тысяч человек, раненых — также около 400 тысяч. Издание отдельно отмечает, что оценить потери сложно: ни та, ни другая сторона не публикуют официальных данных.

The Wall Street Journal называет большое число потерь проблемой для России, но отмечает, что примерно те же цифры с украинской стороны приводят к гораздо большему ущербу в силу того, что население Украины в разы меньше.

Кроме того, пишет WSJ, большие потери будут иметь долгосрочные последствия для обеих стран, которые до начала войны боролись с сокращением населения, связанным главным образом с экономическими и социальными потрясениями.