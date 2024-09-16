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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

Безоружного украинского военного казнили мечом

11:40 826

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН в связи с опубликованным видео, на котором, по его словам, показано, как «россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками».

Как пишет «Украинская правда», видео появилось в соцсетях утром 17 сентября, на нем видно, что человека в украинской военной форме закалывают мечом, на котором написано «За Курск». Окровавленное тело лежит на дороге на фоне поврежденной техники и дома с выбитыми окнами. Где именно это произошло, неизвестно.

«Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!» — написал Лубинец в своем телеграм-канале.

Он обратился в международные организации, «чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России». Также, по его мнению, подобные показательные убийства преследуют цель деморализации украинского общества.

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