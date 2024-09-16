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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

Россия уничтожает энергообъекты Украины

11:45 414

Объекты энергетической системы в Сумской области Украины в ночь на вторник подверглись массированному удару беспилотников типа Shahed, сообщает областная военная администрация.

«Объекты критической инфраструктуры — водоканалы, больницы и другие — подключены к системам резервного питания», — говорится в утреннем заявлении.

Ночью городской совет Сум сообщал, что после удара дронов, нанесенного в начале ночи, обесточены все объекты городского водоканала, система подачи воды переведена на аварийно-резервное питание, вода подается под пониженным давлением.

Областная военная администрация уточняет, что также пострадали населенные пункты в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах. По ее данным, средствами ПВО над Сумской областью было сбито 16 дронов-камикадзе.

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар заявил, что в городе нет жертв, а энергетики разбираются с последствиями атаки.

Российские военные не комментировали новый обстрел Сумской области, которая граничит с Курской областью, частично занятой войсками ВСУ.

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