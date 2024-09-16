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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

Золото обновляет рекорды

11:55 120

Золото продолжает дорожать и обновлять рекорды за счет ослабления курса доллара США, а также на ожиданиях значительного понижения процентных ставок Федеральной резервной системой на этой неделе.

Кроме того, спрос на золото как на безопасный актив усилился после второго покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в минувшие выходные, отмечает Trading Economics.

«Разобщенный мир, нагруженный геополитическими рисками и долгами, продолжит поддерживать цены» на золото, отмечает глава отдела стратегий на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Аналитики Goldman Sachs подтвердили свой прогноз, согласно которому драгметалл может подорожать до $2700 за унцию в начале 2025 года благодаря снижению ставок в США и повышению спроса на золото со стороны ЦБ стран emerging market. Однако они отметили, что в случае, если ФРС поднимет ставку всего на 25 б.п., цены на драгметалл могут продемонстрировать краткосрочный откат, сообщает Bloomberg.

Котировки октябрьских фьючерсов на золото на бирже Comex составляют сейчас $2588,7 за унцию, что на $3,5 (на 0,1%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. С начала текущего года драгметалл подорожал более чем на четверть.

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