USD 1.7000
EUR 1.8912
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
О сети «Моссада» в Стамбуле
Новость дня
О сети «Моссада» в Стамбуле

В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна

12:36 1927

Лидер протестного движения в Армении Баграт Галстанян обсуждал с депутатами от парламентской оппозиции детали предстоящего 22 сентября митинга и вопрос смещения премьер-министра Никола Пашиняна, пишет газета «Жоховурд».

Встреча состоялась накануне в парламенте Армении, продлилась 2 часа, она проходила в кабинете главы фракции «Армения» Сейрана Оганяна.

Встреча в подобном формате в парламенте проходила между ними впервые, замечает издание. Ее инициировал сам Баграт Галстанян. Основной темой обсуждения стал митинг 22 сентября и вопрос смещения премьер-министра Никола Пашиняна под общественным давлением.

Галстанян представил свою повестку, оппозиция выразила готовность поддерживать движение – как в парламенте, так и уличной борьбе.

Колхоз закрыт, все ушли на фронт
Колхоз закрыт, все ушли на фронт наш комментарий; все еще актуально
03:26 8677
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента фото
13:55 377
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева добавлено видео; обновлено 13:14
13:14 5783
Новые детали покушения на Трампа
Новые детали покушения на Трампа
13:10 945
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
12:36 1928
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
11:32 3090
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
10:33 7054
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани наш обзор
01:33 6538
Пезешкиан отправляется в США
Пезешкиан отправляется в США
10:49 3522
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
09:54 3910
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет?
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет? главная тема
16 сентября 2024, 22:36 4443

ЭТО ВАЖНО

Колхоз закрыт, все ушли на фронт
Колхоз закрыт, все ушли на фронт наш комментарий; все еще актуально
03:26 8677
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента фото
13:55 377
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева добавлено видео; обновлено 13:14
13:14 5783
Новые детали покушения на Трампа
Новые детали покушения на Трампа
13:10 945
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
12:36 1928
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
11:32 3090
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
10:33 7054
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани наш обзор
01:33 6538
Пезешкиан отправляется в США
Пезешкиан отправляется в США
10:49 3522
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
09:54 3910
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет?
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет? главная тема
16 сентября 2024, 22:36 4443
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться