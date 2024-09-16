В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна

Лидер протестного движения в Армении Баграт Галстанян обсуждал с депутатами от парламентской оппозиции детали предстоящего 22 сентября митинга и вопрос смещения премьер-министра Никола Пашиняна, пишет газета «Жоховурд».

Встреча состоялась накануне в парламенте Армении, продлилась 2 часа, она проходила в кабинете главы фракции «Армения» Сейрана Оганяна.

Встреча в подобном формате в парламенте проходила между ними впервые, замечает издание. Ее инициировал сам Баграт Галстанян. Основной темой обсуждения стал митинг 22 сентября и вопрос смещения премьер-министра Никола Пашиняна под общественным давлением.

Галстанян представил свою повестку, оппозиция выразила готовность поддерживать движение – как в парламенте, так и уличной борьбе.