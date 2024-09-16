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Пашинян готовит «Страшный суд» для однопартийцев

Армянские СМИ
12:49 992

Армянская элита опасается за свою судьбу на фоне якобы готовящихся «чисток» со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, утверждает газета «Грапарак».

«Больше, чем внешние вызовы выдающихся представителей «Гражданского договора» волнует собственная судьба. Дело в том, что Никол Пашинян недавно намекнул, что в ближайшие месяцы в команде будет «чистка». Элита не сомневается, что будут произведены предвыборные перестановки, что Пашинян сможет разыграть карту мощной борьбы с коррупцией и заявить, что кроме прежних он не щадит и своих.

Ни борьба оппозиционеров, ни внешние события не пугают их так сильно, как этот похожий на предвыборное шоу «Страшный суд», который предпримет лидер, провозгласивший переизбрание целью жизни. И с нетерпением ждут, кто станет козлом отпущения. При этом каждый будет радоваться «гибели» другого, только бы самому не попасть в эту круговерть», - пишет газета.

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