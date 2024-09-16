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Американский Poseidon «побеспокоил» армию Китая

12:56 803

Армия Китая подняла истребители для контроля за морским патрульным самолетом P-8A «Посейдон» (Poseidon) ВМС США, который совершил полет над Тайваньским проливом. Об этом говорится в сообщении представителя Восточной зоны боевого командования армии Китая старшего полковника Ли Си.

«17 сентября патрульный противолодочный самолет США P-8A демонстративно пролетел над Тайваньским проливом. Восточная зона боевого командования НОАК подняла истребители для отслеживания и контроля за передвижением американского самолета, приняла меры в соответствии с законом и правилами. Вооруженные силы в регионе всегда сохраняют высокую готовность, решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность», - говорится в тексте.

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