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Новые детали покушения на Трампа

13:10 948

Райан Уэсли Раут, задержанный по подозрению в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, не видел бывшего президента в день попытки покушения.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу-младший, сотрудники службы выстрелили в мужчину, как только заметили его с оружием на поле для гольфа. Райан Уэсли Раут открыть огонь не успел и попытался скрыться.

«Субъект, который не имел прямой видимости бывшего президента, скрылся с места происшествия. Он не стрелял и не производил никаких выстрелов в наших агентов», — сказал Роу-младший на пресс-конференции.

Попытка покушения на экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа произошла вечером 15 сентября. По данным Reuters, Райан Уэсли Раут провел почти 12 часов на поле для гольфа в клубе Trump International в ожидании политика. Один из проверявших поле агентов Секретной службы увидел ствол винтовки, «торчащий из кустов в нескольких сотнях ярдов» от экс-президента. Агент несколько раз выстрелил в сторону Раута. Тот скрылся, но примерно через 40 минут был задержан. Суд предъявил Райану Уэсли Рауту обвинения по двум пунктам, связанным с хранением оружия. Слушание по заключению подозреваемого под стражу назначено на понедельник, 23 сентября. Райану Уэсли Рауту 58 лет. Он — владелец небольшой компании, занимавшейся строительством ангаров.

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