Новые детали покушения на Трампа

Райан Уэсли Раут, задержанный по подозрению в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, не видел бывшего президента в день попытки покушения.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу-младший, сотрудники службы выстрелили в мужчину, как только заметили его с оружием на поле для гольфа. Райан Уэсли Раут открыть огонь не успел и попытался скрыться.