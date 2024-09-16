Россияне сдаются в плен в Курске
Опубликованы новые кадры сдачи в плен ВСУ российских военных в Курской области РФ.
«Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд», - говорится в подписи к видео, которое обнародовал генерал-лейтенант командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Отмечается, что в тот день отдельная механизированная Степная бригада взяла в плен 13 россиян, 4 из них были с серьезными ранениями.
«Курская операция. После 5 дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага», - описал Павлюк.
September 17, 2024