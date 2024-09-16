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О сети «Моссада» в Стамбуле

Россияне сдаются в плен в Курске

видео
13:14 1950

Опубликованы новые кадры сдачи в плен ВСУ российских военных в Курской области РФ.

«Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд», - говорится в подписи к видео, которое обнародовал генерал-лейтенант командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Отмечается, что в тот день отдельная механизированная Степная бригада взяла в плен 13 россиян, 4 из них были с серьезными ранениями.

«Курская операция. После 5 дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага», - описал Павлюк.

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