Россияне сдаются в плен в Курске

Опубликованы новые кадры сдачи в плен ВСУ российских военных в Курской области РФ.

«Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд», - говорится в подписи к видео, которое обнародовал генерал-лейтенант командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Отмечается, что в тот день отдельная механизированная Степная бригада взяла в плен 13 россиян, 4 из них были с серьезными ранениями.

«Курская операция. После 5 дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага», - описал Павлюк.