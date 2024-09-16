Глава турецкой разведки назвал условие мира между Азербайджаном и Арменией

Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поспособствует открытию «Зангезурского коридора», который в свою очередь обеспечит прямое транспортное сообщение из Азербайджана в Европу через Турцию. Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын во вторник на форуме по безопасности в Баку.

По его словам, мирный договор между Азербайджаном и Арменией в первую очередь обеспечит развитие всего региона Южного Кавказа.

«Устойчивый мир между странами поспособствует открытию «Зангезурского коридора». Это в свою очередь обеспечит прямое транспортное сообщение по маршруту Азербайджан – Армения – Нахчыванская АР [Азербайджан] – Турция – Европа», - сказал Калын.