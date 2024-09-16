В Баку судят бывших должностных лиц
В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу бывшего директора Республиканского санитарно-карантинного центра, подведомственного Министерству здравоохранения, Салеха Новрузи, его заместителя Ядуллы Балышева и бывшего завлабораторией Таира Велиева.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, на состоявшемся во вторник под председательством судьи Расима Садыхова заседании прокурор Рауф Малышев зачитал обвинительный акт. Хотя указанные лица и заявили, что суть обвинения им ясна, они не признали себя виновными.
Судья Р.Садыхов заявил, что если обвинения подтвердятся, всем троим грозит наказание до 20 лет.
Адвокат обвиняемого Таира Велиева попросил у суда время для ознакомления с материалами уголовного дела. Судебный процесс продолжится 8 октября.
Напомним, 1 мая Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана провело операцию в Республиканском санитарно-карантинном центре. На месте преступления были задержаны директор центра Салех Новрузи, заместитель директора Ядулла Балышев и завлабораторией Таир Велиев. Они обвиняются в предварительном сговоре с целью получения от граждан взяток в крупном размере при проведении различных действий. Возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно и в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана. В отношении всех троих с учетом возраста и состояния здоровья избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должности. Потерпевшим по делу признано Министерство здравоохранения.