USD 1.7000
EUR 1.8912
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
О сети «Моссада» в Стамбуле
Новость дня
О сети «Моссада» в Стамбуле

Армия США Ираку больше не нужна. Там все «стабильно»

13:41 284

Присутствие американских войск в Ираке больше не требуется, поскольку удалось значительно преуспеть в разгроме террористической группировки «Исламское государство», заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани в интервью Bloomberg TV.

«Нет необходимости в коалиции. Мы перешли от войн к стабильности. ИГ на самом деле уже не представляет угрозы», - сказал он.

Ас-Судани также выразил уверенность, что сотрудничество Багдада и Вашингтона в области безопасности продолжится и после вывода войск. Премьер отметил, что планирует в ближайшее время объявить сроки, в которые американские военные покинут страну.

По словам иракского премьера, он уже обсуждал вопрос вывода военнослужащих США с президентом Джо Байденом на встрече, прошедшей в Вашингтоне в апреле. Тогда лидеры стран «достигли взаимопонимания по вопросу вывода войск».

Колхоз закрыт, все ушли на фронт
Колхоз закрыт, все ушли на фронт наш комментарий; все еще актуально
03:26 8684
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента фото
13:55 398
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева добавлено видео; обновлено 13:14
13:14 5795
Новые детали покушения на Трампа
Новые детали покушения на Трампа
13:10 956
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
12:36 1939
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
11:32 3094
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
10:33 7070
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани наш обзор
01:33 6539
Пезешкиан отправляется в США
Пезешкиан отправляется в США
10:49 3525
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
09:54 3916
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет?
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет? главная тема
16 сентября 2024, 22:36 4443

ЭТО ВАЖНО

Колхоз закрыт, все ушли на фронт
Колхоз закрыт, все ушли на фронт наш комментарий; все еще актуально
03:26 8684
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента фото
13:55 398
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева добавлено видео; обновлено 13:14
13:14 5795
Новые детали покушения на Трампа
Новые детали покушения на Трампа
13:10 956
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
12:36 1939
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
11:32 3094
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
10:33 7070
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани наш обзор
01:33 6539
Пезешкиан отправляется в США
Пезешкиан отправляется в США
10:49 3525
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
09:54 3916
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет?
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет? главная тема
16 сентября 2024, 22:36 4443
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться