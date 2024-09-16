Армия США Ираку больше не нужна. Там все «стабильно»

Присутствие американских войск в Ираке больше не требуется, поскольку удалось значительно преуспеть в разгроме террористической группировки «Исламское государство», заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани в интервью Bloomberg TV.

«Нет необходимости в коалиции. Мы перешли от войн к стабильности. ИГ на самом деле уже не представляет угрозы», - сказал он.

Ас-Судани также выразил уверенность, что сотрудничество Багдада и Вашингтона в области безопасности продолжится и после вывода войск. Премьер отметил, что планирует в ближайшее время объявить сроки, в которые американские военные покинут страну.

По словам иракского премьера, он уже обсуждал вопрос вывода военнослужащих США с президентом Джо Байденом на встрече, прошедшей в Вашингтоне в апреле. Тогда лидеры стран «достигли взаимопонимания по вопросу вывода войск».