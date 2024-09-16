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Баку ответил на заявление Нидерландов о «захвате Карабаха»

13:55 900

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал программу правительства Нидерландов, в которой освобождение азербайджанских территорий именуется «захватом Карабаха».

«К сожалению, нидерландская сторона в очередной раз демонстрирует предвзятость в отношении Азербайджана и нынешней ситуации в регионе в постконфликтный период.

Прежде всего, недопустимо, чтобы эта страна отмечала освобождение оккупированных территорий Азербайджана как «захват Нагорного Карабаха». Карабахский регион всегда был неотъемлемой частью нашей страны и около 30 лет находился под незаконной оккупацией Армении.

Жаль, что Нидерланды закрыли глаза на эти незаконные действия Армении. Меры Азербайджана по освобождению этих территорий основаны на нормах и принципах международного права, а также на суверенном праве нашей страны, которое так или иначе может быть неправильно оценено.

Вместе с тем мы категорически отвергаем ошибочное наименование Карабахского региона Азербайджана в виде так называемого «Нагорного Карабаха». Это еще одно яркое проявление территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Мы еще раз повторяем, что в Азербайджане нет административной или географической единицы под названием «Нагорный Карабах», а также что каждое государство и организация должны ссылаться на географические названия, стандартизированные соответствующими органами Азербайджанской Республики на международно признанных территориях Азербайджана и принятые в рамках экспертной группы Организации Объединенных Наций по географическим названиям.

Мы призываем нидерландскую сторону положить конец таким заявлениям, которые еще больше подрывают двусторонние отношения между Азербайджаном и Нидерландами и препятствуют дальнейшему развитию региона на основе уважения к нормам и принципам международного права», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

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