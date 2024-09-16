Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил Индию в качестве вице-президента Бюро IX Сессии Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9) ЮНЕСКО.

В ходе визита Фарид Гаибов принял участие в совместном заседании членов Бюро COP9 и Комитета по утверждению, состоявшемся в Нью-Дели. После встречи Фарид Гаибов также принял участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между NADA India и Делийским национальным юридическим университетом.

В ходе визита министр встретился со своими индийскими коллегами - министром по делам молодежи и спорта Мансухом Мандавией и государственным министром по делам молодежи и спорта Ракшей Нихилом Хадсе. В ходе встречи были обсуждены текущие отношения и будущие перспективы сотрудничества между двумя странами как в сфере молодежи, так и в сфере спорта.