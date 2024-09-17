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О сети «Моссада» в Стамбуле

Кремль объяснил указ Путина

14:20 2073

Увеличение штатной численности Вооруженных сил России вызвано «количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ». Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает радио «Маяк».

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер», — сказал Песков.

16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ. Согласно документу, она составит 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. Таким образом, Путин увеличил штатную численность армии на 180 000 человек.

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