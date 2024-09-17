Парламент одобрил запуск импичмента Макрона
Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона, сообщила газета Parisien.
«Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти», - пишет газета.
Бюро является высшим коллегиальным органом нижней палаты парламента. В настоящий момент 12 из 22 его членов являются представителями левых.
Предложение об отстранении Макрона от власти было выдвинуто левой партией «Непокоренная Франция».