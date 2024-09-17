Новые запреты для мигрантов в России

Московская область с 2025 года собирается ввести запрет на работу мигрантов в торговле, социальных услугах, здравоохранении и образовании, сообщили Интерфакс в пресс-службе правительства региона.

«С 1 января начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании», — говорится в сообщении по итогам еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

По словам зампреда правительства Московской области Наталии Масленкиной, за последние три года в регионе выросли жалобы на работу иностранцев в торговле. «Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам», — отметила она.

«При введении этих запретов численность патентщиков, которых заменят, составит 5,6 тыс. человек. Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС», — заявила Масленкина.