Залужный был против вторжения в Курск: «Чувствовал, что это авантюра»

Некоторые из высших командиров армии Украины возражали против операции ВСУ в Курской области России, пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных украинских военных чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский впервые поднял вопрос о наступлении в РФ в начале года и настаивал на нем.

Среди тех, кто выступил против, издание приводит бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного. Сообщается, что его возражение против Курской операции заключалось в отсутствии "второго шага" после прорыва российской границы. По словам одного из чиновников, Залужный не получил четкого ответа от Зеленского по этому поводу и считал операцию авантюрой.

Кроме экс-командующего, против Курской операции выступил уволенный в июле командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов, пишет издание. Источники заявили, что "Ишкулов возражал против операции в Курской области, опасаясь, что его бригада в конечном итоге может оказаться слишком уязвимой на территории России и что число потерь может резко возрасти".

Указывается, что вопрос Залужного о "втором шаге" после прорыва границы РФ остается ключевым, поскольку "как западные, так и украинские скептики опасаются, что силы Киева могут оказаться внутри и пострадать от деморализующего отступления".