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Грузинам запретили менять пол

15:21 558

Парламент Грузии в окончательном чтении утвердил законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ и смену пола.

Ранее грузинский парламент поддержал в первом чтении пакет законодательных изменений о запрете пропаганды ЛГБТ. 

Основной законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" поддержали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов. Также парламентарии поддержали поправки в различные законы, предусмотренные пакетом. Основная часть оппозиции в рассмотрении законопроекта и голосовании не участвовала, бойкотировав заседание.

Поправки предусматривают также запрет на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами. Вводится запрет на хирургические операции по смене пола, за что предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года до 4 лет. За пропаганду ЛГБТ в учебных заведениях физлица будут штрафоваться на 1,5 тыс. лари (около $532), юрлица - на 4 тыс. лари (более $1,4 тыс.). Вещателям будет запрещено показывать в эфире интимные однополые сцены либо рекламу подобного содержания. За распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, физлица будут штрафоваться на 800 лари (около $284), юрлица - на 2,5 тыс. лари (около $886).

Распространение среди несовершеннолетних материалов о смене пола либо гомосексуальных отношениях предусматривает штраф в 1 тыс. лари (около $355) для физических и 3 тыс. лари (более $1 тыс.) для юридических лиц. Также будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ. Согласно поправкам в Уголовный кодекс, нарушения, предусматривающие денежный штраф, также грозят лишением свободы сроком до двух лет.

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