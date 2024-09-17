USD 1.7000
EUR 1.8912
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
О сети «Моссада» в Стамбуле
Новость дня
О сети «Моссада» в Стамбуле

Скорость фиксированного интернета в Азербайджане выросла на 58%

15:25 515

Азербайджан продолжает демонстрировать впечатляющие темпы развития цифровой инфраструктуры. Согласно последним данным Ookla, глобального лидера в сфере тестирования производительности интернета, скорость интернет-соединений в нашей стране значительно выросла.

Так, согласно данным за август 2024 года, опубликованным Ookla сегодня, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане превысила 45,47 Мбит/с, что позволило стране подняться на 5 позиций в мировом рейтинге. Скорость мобильного интернета также показала рост, достигнув 55,14 Мбит/с, что привело к улучшению позиций страны на 4 пункта.

В целом же за последний год скорость фиксированного интернета в стране увеличилась на 58%, а мобильного – на 28%.

По словам Элвина Аббасова, председателя правления Общественного объединения «Азербайджанской ассоциации информационно-коммуникационно-технологической промышленности», к которому мы обратились за комментарием, эти впечатляющие результаты стали возможны благодаря масштабным инвестициям в развитие цифровой инфраструктуры. В частности, ключевую роль сыграл проект Online Azerbaijan, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства и направленный на расширение волоконно-оптических сетей по всей стране.

Online Azerbaijan, находящийся на этапе успешного завершения, позволил значительно ускорить цифровую связь и повысить ее качество, что открывает новые возможности для развития различных секторов экономики. Электронная коммерция, телемедицина, дистанционное образование и другие сферы получают мощный импульс для роста.

Таким образом, Азербайджан укрепляет свои позиции как ключевого игрока в региональной экосистеме в сфере цифровых технологий, способствуя инновациям и экономическому развитию.

Ильхам Алиев о борьбе Азербайджана с гнетом неоколониализма
Ильхам Алиев о борьбе Азербайджана с гнетом неоколониализма фото
14:48 1167
Колхоз закрыт, все ушли на фронт
Колхоз закрыт, все ушли на фронт наш комментарий; все еще актуально
03:26 9339
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента фото
13:55 2061
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева добавлено видео; обновлено 13:14
13:14 7276
Новые детали покушения на Трампа
Новые детали покушения на Трампа
13:10 1827
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
12:36 3042
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
11:32 3967
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
10:33 8821
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани наш обзор
01:33 6825
Пезешкиан отправляется в США
Пезешкиан отправляется в США
10:49 4137
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
09:54 4581

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев о борьбе Азербайджана с гнетом неоколониализма
Ильхам Алиев о борьбе Азербайджана с гнетом неоколониализма фото
14:48 1167
Колхоз закрыт, все ушли на фронт
Колхоз закрыт, все ушли на фронт наш комментарий; все еще актуально
03:26 9339
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента
Фарид Гаибов в Индии в качестве вице-президента фото
13:55 2061
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева добавлено видео; обновлено 13:14
13:14 7276
Новые детали покушения на Трампа
Новые детали покушения на Трампа
13:10 1827
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
В парламенте Армении обсуждали смещение Пашиняна
12:36 3042
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
Цена российско-украинской войны: миллион погибших и раненых
11:32 3967
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
Дочь президента Узбекистана на открытии BeFit в Баку
10:33 8821
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани
Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани наш обзор
01:33 6825
Пезешкиан отправляется в США
Пезешкиан отправляется в США
10:49 4137
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
09:54 4581
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться