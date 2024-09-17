Скорость фиксированного интернета в Азербайджане выросла на 58%

Так, согласно данным за август 2024 года, опубликованным Ookla сегодня, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане превысила 45,47 Мбит/с, что позволило стране подняться на 5 позиций в мировом рейтинге. Скорость мобильного интернета также показала рост, достигнув 55,14 Мбит/с, что привело к улучшению позиций страны на 4 пункта.

В целом же за последний год скорость фиксированного интернета в стране увеличилась на 58%, а мобильного – на 28%.

По словам Элвина Аббасова, председателя правления Общественного объединения «Азербайджанской ассоциации информационно-коммуникационно-технологической промышленности», к которому мы обратились за комментарием, эти впечатляющие результаты стали возможны благодаря масштабным инвестициям в развитие цифровой инфраструктуры. В частности, ключевую роль сыграл проект Online Azerbaijan, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства и направленный на расширение волоконно-оптических сетей по всей стране.

Online Azerbaijan, находящийся на этапе успешного завершения, позволил значительно ускорить цифровую связь и повысить ее качество, что открывает новые возможности для развития различных секторов экономики. Электронная коммерция, телемедицина, дистанционное образование и другие сферы получают мощный импульс для роста.

Таким образом, Азербайджан укрепляет свои позиции как ключевого игрока в региональной экосистеме в сфере цифровых технологий, способствуя инновациям и экономическому развитию.