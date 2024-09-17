Бразилия не собирается осуждать Россию

Бразилия «останется нейтральной» в войне между Украиной и Россией, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Для Бразилии важно оставаться в стороне от этого конфликта и выступать за мирное урегулирование. Те, кто хочет говорить с нами сейчас, могли бы сделать это до начала войны», - сказал он.

Лула да Силва добавил, что «Бразилия уже осудила российское вторжение, однако настаивает на мирном разрешении конфликта».