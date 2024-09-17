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О сети «Моссада» в Стамбуле
Новость дня
О сети «Моссада» в Стамбуле

Бразилия не собирается осуждать Россию

15:39 272

Бразилия «останется нейтральной» в войне между Украиной и Россией, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Для Бразилии важно оставаться в стороне от этого конфликта и выступать за мирное урегулирование. Те, кто хочет говорить с нами сейчас, могли бы сделать это до начала войны», - сказал он.

Лула да Силва добавил, что «Бразилия уже осудила российское вторжение, однако настаивает на мирном разрешении конфликта».

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