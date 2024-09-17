Новая эра без процентов и комиссий с картой Birbank Star

Первый цифровой банк страны Birbank представляет новую карту Birbank Star, которая внесет изменения в финансовый рынок. Карта, выпущенная под слоганом «С Birbank Star тебе можно», далека от традиционных условий, присущих кредитным картам. Birbank Star предоставляет владельцам финансовую свободу, избавляя от сложных графиков и трудных расчетов по кредитам.

Уникальной данную карту делают как беспроцентные, так и безкомиссионные платежи. Ни одна операция, включая снятие наличных в банкоматах всех банков, онлайн-платежи, переводы средств и другие транзакции, не облагается комиссией и процентами. Карту Birbank Star можно оформить на сумму от 500 до 30 000 манатов. Кроме того, пользователи карты смогут получать до 30% кешбэка у более чем 7500 партнерских брендов и двойной возврат НДС.

Условия оплаты просты: использованная сумма должна быть возвращена на карту до конца месяца. В случае просрочки оплаты взимается сервисный сбор 10 манатов за каждые 500 манатов.

Получить карту можно в ближайшем филиале Kapital Bank, через мобильное приложение Birbank или оформив заявку онлайн на сайтах kapitalbank.az и birbank.az. Важно отметить, что карта доступна как в физической, так и в цифровой версии. Информация о физической карте мгновенно отображается в мобильном приложении Birbank сразу после заказа. После получения карта активируется. Если карта заказана в цифровом формате, она немедленно появляется в мобильном приложении и может быть использована сразу. Доставка на дом доступна для онлайн-заказов по Баку.

Для получения дополнительной информации о карте Birbank Star перейдите по следующей ссылке: https://b-b.az/bs.

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, в колл-центре 196 или на официальных страницах карты в Facebook или Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, напишите «1» и отправьте SMS на короткий номер 8196, напишите через WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или посетите центры Birbank.