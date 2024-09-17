У США заканчивается оружие

У Пентагона заканчивается оружие для отправки Украине, сообщает СNN со ссылкой на источники.

По данным издания, США уже несколько месяцев как стали отправлять Украине меньше военной помощи, потому что сократились их собственные запасы, например, 155-мм боеприпасов и ракет для Patriot.

Американцы опасаются навредить собственной военной готовности, пока их промышленность пытается увеличить производство, на что потребуются годы.

Поэтому у Белого дома есть еще 6 миллиардов долларов на вооружение и оснащение Украины, но у Пентагона нет инвентаря, который он готов отправить.

По словам спикера Минобороны Пэта Райдера, они попросили Конгресс дать им больше времени, чтобы потратить эти деньги, возможность выделения которых заканчивается в конце сентября.

«Это резкий поворот по сравнению с прошлой зимой, когда администрация умоляла законодателей о дополнительном финансировании для поддержки Украины против вторжения России», - комментирует CNN.