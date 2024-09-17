Калын о пути из Нахчывана в Европу

Руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын сообщил на Бакинской конференции по безопасности, что Анкара продолжает осуществлять разведывательную дипломатию для прекращения войн в Украине и Газе.

В своей речи на Бакинской конференции по безопасности Калын затронул кризисы доверия в глобальной среде, растущую угрозу терроризма и его гуманитарные последствия.

Он отметил успешные шаги, предпринятые Азербайджаном после 44-дневной войны для нормализации жизни в освобожденном от оккупации Карабахе, и подчеркнул важность окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном для стабильности и развития на Кавказе.

Калын подчеркнул, что установление постоянного мира на Южном Кавказе также обеспечит связь между Азербайджаном, Арменией, Нахчываном, Турцией и Европой, включая открытие «Зангезурского коридора». Он также затронул в своем выступлении войны в Украине и Газе.

Глава турецкой разведки подчеркнул, что российско-украинская война должна быть решена путем создания новой системы безопасности на основе международного права. Также он отметил, что необходимо как можно скорее добиться прекращения огня в Газе, так как «прекращение войны и создание независимого Государства Палестина являются важнейшими для обеспечения безопасности и свободы палестинского народа».