Премьер Грузии: «Саакашвили начал войну с Осетией»

Режим бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили «начал в 2008 году войну с Южной Осетией под давлением извне», заявил во вторник премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что после парламентских выборов, запланированных на 26 октября, «зачинщики войны будут осуждены», и Грузия найдет в себе силы «извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение».

«Господин Бидзина Иванишвили заявил, что грузины должны извиниться перед осетинами из-за развязанной режимом Саакашвили войны. То, что войну начал режим Саакашвили, вся команда заявляет более месяца, и с этой точки зрения Иванишвили не сказал ничего нового. Также более месяца представители радикальной оппозиции не говорят ни слова на эту тему», - заявил премьер на брифинге.

По его словам, восстановление территориальной целостности Грузии возможно только двумя способами – путем войны или примирения.

«Радикальную оппозицию вывела из себя не тема начала войны, а тема взаимного прощения и примирения, так как это противоречит самой цели», - добавил премьер.