В Баку обсудили уничтожение «Аль-Каиды» и FETÖ

Тема конференции, на которой присутствовали главы служб безопасности и разведки примерно 50 стран, - "Современные вызовы безопасности глобальных транспортных сетей". Калын встретился со своими коллегами, обсудил двусторонние отношения и текущие события.

В своем выступлении на Бакинской конференции по безопасности глава MİT, как сообщается, затронул "кризис доверия в глобальной среде, растущую угрозу терроризма и гуманитарные последствия. Калын подчеркнул успешные шаги, предпринятые Азербайджаном по нормализации в Карабахе после 44-дневной войны, и отметил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение для стабильности Южного Кавказа".

Глава MİT сказал, что "мирное соглашение обеспечит соединение территории Азербайджан-Армения-Нахчыван-Турция-Европа, включая открытие "Зангезурского коридора". В своем выступлении Калын также упомянул, что быстро меняющаяся и хрупкая международная система сталкивается с двумя важными глобальными кризисами - в Украине и секторе Газа.

Подчеркнув, что война между Россией и Украиной должна быть решена путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права, Калын заявил, что "крайне важно как можно скорее остановить войну в секторе Газа, которая привела к гибели более 40 тысяч палестинцев", и это единственный способ достичь мира. Он отметил, что "решение проблемы путем создания двух государств будет заключаться в прекращении израильской оккупации". Отметив важность создания палестинского государства, Калын сказал, что безопасность и свобода являются наиболее фундаментальными правами палестинского народа, и в этом смысле Турция продолжит свои усилия по разведывательной дипломатии, чтобы прекратить войну в Газе.

Калын заявил, что терроризм является глобальной угрозой, и борьба с террористическими организациями, такими как FETÖ, "Аль-Каида" и др., должна осуществляться совместно, а также отметил, что пока террористические организации не будут уничтожены, никто не сможет почувствовать себя в безопасности. Говоря о важности разведывательной дипломатии в широком спектре областей - от обмена пленными до переговоров о прекращении огня, о борьбе со все более сложными угрозами в современной геополитике, - Калын также подчеркнул необходимость создания секретариата на Бакинской конференции по безопасности.