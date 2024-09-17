Армению хотят милитаризировать по примеру Украины
17:26 762
Вице-президент «Фонда Карнеги» Дэн Байер на слушаниях Хельсинкской комиссии ОБСЕ в США по теме Армении озвучил ключевые моменты американской политики в отношении Еревана и призвал к ее милитаризации по примеру Украины, сообщают зарубежные СМИ.
Байер отметил, что США должны содействовать расширению сотрудничества ЕС с Арменией, чтобы развить долгосрочное военное сотрудничество по аналогии с соглашениями о помощи, которые некоторые страны заключили с Украиной за последние два года.
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