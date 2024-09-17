Масштабная израильская диверсия. Ранен посол Ирана. Повсюду взрывы пейджеров

Более 2.8 тысячи человек ранены, 8 погибших в результате детонации пейджеров по всему Ливану. Об этом говорится в заявлении Минздрава Ливана.

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Хизбалла выступила со специальным заявлением по поводу инцидента. Об этом сообщает haqqin.az.



"Таинственные взрывы привели к мученической смерти девочки и двух братьев, а также к ранению большого количества людей с различными травмами...



...Взорвался ряд пейджеров, используемых сотрудниками в подразделениях и учреждениях Хизбаллы.



...В настоящее время мы проводим масштабное расследование безопасности и научное расследование, чтобы определить причины, которые привели к этим одновременным взрывам", говорится в экстренном заявлении.

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Больницы Бейрута, Набатии, Сайды и Тира переполнены пострадавшими от взрывов связных устройств, которые сдетонировали в результате масштабной израильской диверсии.

Как сообщает Al Jazeera, израильским военным удалось взломать портативные связные устройства, которыми пользуются члены шиитской милиции "Хезболлах", и вызвать их детонацию.

По последним данным, в медицинские учреждения доставили более 1 тыс. пострадавших. Двое активистов движения "Хезболлы" погибли. Есть информация и о погибшем ребенке.

В южном пригороде Бейрута - в Дахье, где расположены штабные офисы "Хезболлах", в больницы доставлены десятки пострадавших.

Источник телеканала Al Jazeera в спецслужбе "Хезболлах" сообщил, что израильским военным специалистам удалось осуществить взлом системы безопасности и оповещения бойцов формирования.