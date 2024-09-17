Подожгли парламент Румынии: депутаты эвакуированы

Более 300 человек были эвакуированы из здания парламента Румынии, которое еще называют "Дворцом Чаушеску", после того, как мужчина устроил пожар в холле одного из входов здания, сообщает телеканал Digi24.

Инцидент произошел в зоне для посетителей, где находятся выставочный зал и сувенирные лавки.

"Мужчина в возрасте 60-65 лет разлил горючую жидкость и поджег в помещении, пламя охватило 30 квадратных метров. Из здания эвакуированы более 300 человек", - сообщается на сайте телеканала.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, локализовали пожар и потушили огонь. Румынские СМИ сообщают, что злоумышленнику удалось скрыться.

Здание румынского парламента, также известное как "Дворец Чаушеску", расположено в центре Бухареста и считается самым тяжелым зданием в мире, его вес превышает 4 миллиона тонн.