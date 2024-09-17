Президент Эстонии: «Все устали от войны в Украине»
18:22 915
Президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины.
Журналист телерадиовещательной компании ERR спросил Кариса о том, что делать с усталостью, которая наблюдается на Западе от конфликта в Украине.
"Усталость есть. Те, кто на передовой, устали, равно, как и те, кто в тылу, и те, для кого война далеко", — приводит ERR слова Кариса.
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