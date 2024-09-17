Арестован директор Бакинского бульвара

Бывший председатель правления Управления Приморского бульвара Ильгар Мустафаев арестован по подозрению в присвоении особо крупной суммы денег и превышении должностных полномочий.

И.Мустафаеву предъявлены обвинения по статьям 179.4 (Присвоение в особо крупном размере) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. Бинагадинский районный суд избрал в отношении его меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца 20 дней.

Несколько дней назад Счетная палата провела аудиторскую проверку в Управлении Приморского бульвара, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения и недостачи. Собранные материалы были переданы в Генеральную прокуратуру.