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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

Арестован директор Бакинского бульвара

18:34 2682

Бывший председатель правления Управления Приморского бульвара Ильгар Мустафаев арестован по подозрению в присвоении особо крупной суммы денег и превышении должностных полномочий.

И.Мустафаеву предъявлены обвинения по статьям 179.4 (Присвоение в особо крупном размере) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. Бинагадинский районный суд избрал в отношении его меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца 20 дней.

Несколько дней назад Счетная палата провела аудиторскую проверку в Управлении Приморского бульвара, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения и недостачи. Собранные материалы были переданы в Генеральную прокуратуру.

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