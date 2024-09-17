США заподозрили… Китай забирает весь российский уран
Пекин и Москва могут пытаться обойти введенный в этом году запрет на поставки российского обогащенного урана в США.
Россия удовлетворяла около четверти спроса на обогащенный уран в США, по данным американского Минэнерго, зарабатывая на этом около $1 млрд в год. Китай же в 2020-2022 гг. вовсе не поставлял уран в США. Но с конца 2023 г., когда в США начал набирать ход процесс принятия закона о запрете импорта российского топлива, Китай неожиданно активизировался. Это заставило Комиссию по международной торговле США (ITC) начать расследование по подозрению в обходе ограничительных мер. Об этом сообщает Reuters.
Палата Представителей Конгресса одобрила законопроект в декабре 2023 г. В том же месяце Китай, по данным ITC, экспортировал в страну 242 990 кг обогащенного урана. Затем законопроект завис в Сенате по процедурным соображениям и был одобрен верхней палатой и подписан президентом в мае 2024 г. В мае же Китай отправил в США 123 894 кг урана.
При этом закупки Китаем обогащенного урана у России резко выросли в 2022 и 2023 гг., составив 685 264 кг и 467 387 кг соответственно (в 2021 г. импорт был нулевым, а в 2020 г. – всего 48 440 кг), по данным Всемирного банка. Китай строит все больше АЭС, которые нужно постоянно снабжать ураном, однако он может и использовать закупки в России для наращивания собственного экспорта, считают аналитики. «Китай, возможно, стремится занять более значительное место на мировом рынке обогащенного урана, и увеличение его импорта из России может способствовать реализации амбиций Пекина», – говорилось в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).