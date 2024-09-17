США заподозрили… Китай забирает весь российский уран

Пекин и Москва могут пытаться обойти введенный в этом году запрет на поставки российского обогащенного урана в США.

Россия удовлетворяла около четверти спроса на обогащенный уран в США, по данным американского Минэнерго, зарабатывая на этом около $1 млрд в год. Китай же в 2020-2022 гг. вовсе не поставлял уран в США. Но с конца 2023 г., когда в США начал набирать ход процесс принятия закона о запрете импорта российского топлива, Китай неожиданно активизировался. Это заставило Комиссию по международной торговле США (ITC) начать расследование по подозрению в обходе ограничительных мер. Об этом сообщает Reuters.