Вооруженные столкновения в столице Мали

Вооруженные столкновения происходят в районе аэропорта малийской столицы Бамако. Об этом сообщает Франс Пресс.

Ожесточенная перестрелка происходит вокруг полицейского поста, который расположен в нескольких сотнях метров от гражданского терминала аэропорта и контролирует доступ к нему.

Отметим, что в последние годы эта африканская страна превратилась в арену противоборства российских и западных ЧВК.