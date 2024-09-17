Вооруженные столкновения в столице Мали
18:57 437
Вооруженные столкновения происходят в районе аэропорта малийской столицы Бамако. Об этом сообщает Франс Пресс.
Ожесточенная перестрелка происходит вокруг полицейского поста, который расположен в нескольких сотнях метров от гражданского терминала аэропорта и контролирует доступ к нему.
Отметим, что в последние годы эта африканская страна превратилась в арену противоборства российских и западных ЧВК.
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