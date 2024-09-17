Британская разведка: Россия потеряла 610 тысяч солдат
Потери российской армии в Украине по состоянию на сентябрь 2024 года достигли 610 тысяч человек. Такую оценку в своей сводке приводит разведка Британии.
Общая цифра потерь, включающая как убитых, так и раненых, превысила потери во всех войнах России после Второй мировой и сравнялась с населением крупных российских городов, таких как Владивосток (592 тысячи человек), Иркутск (606 тысяч) или Хабаровск (616 тысяч).
Потери армии убитыми достигли примерно 200 тысяч человек, пишет со ссылкой на западные разведданные The Wall Street Journal. Это сравнимо с населением Южно-Сахалинска (180 тысяч), Пскова (187 тысяч) и Сыктывкара (220 тысяч).
Еще 400 тысяч человек — население Твери или Брянска — получили ранения. При этом из тяжело раненых каждый второй лишился конечностей и стал инвалидом ампутантом, рассказывал ранее NYT высокопоставленный российский чиновник.
Масштабные потери армии — следствие тактики командиров, отправляющих пехоту в атаки «человеческими волнами», пишет британская разведка: для компенсации потерь армии требуется постоянный поток новых солдат, которых власти ищут по регионам, предлагая щедрые бонусы, на которые за первую половину года было потрачено 8% федерального бюджета, или почти 1,5 триллиона рублей.
По данным российского Минобороны, в прошлом году почти полмиллиона россиян заключили контракты и отправились на фронт. В этом году темпы набора «добровольцев» и контрактников, согласно официальным данным, снизились с 1600 до 1000 человек в день, однако и эти цифры, вероятнее всего, завышены, пишет разведка Британии.
Армии нужно примерно 30 тысяч человек в месяц, чтобы компенсировать фронтовые потери, рассказывали в августе близкие к Кремлю источники Bloomberg. По их словам, сейчас регионы недобирают примерно треть от плана по вербовке на войну, который им спустили из федерального центра, и в результате численность армии сокращается быстрее, чем она набирает новых солдат. Из-за этого Кремль уже до конца года может рассмотреть вопрос о новой мобилизации, говорили два источника агентства.
Русская служба «Би-би-си» и «Медиазона» совместно с командой волонтеров установили по открытым данным имена более 68 тысяч погибших на войне. Больше всего среди них — «добровольцев», заключивших контракты уже после вторжения в Украину (20%). Еще 13% смертей приходится на мобилизованных.