Британская разведка: Россия потеряла 610 тысяч солдат

Потери армии убитыми достигли примерно 200 тысяч человек, пишет со ссылкой на западные разведданные The Wall Street Journal. Это сравнимо с населением Южно-Сахалинска (180 тысяч), Пскова (187 тысяч) и Сыктывкара (220 тысяч).

Общая цифра потерь, включающая как убитых, так и раненых, превысила потери во всех войнах России после Второй мировой и сравнялась с населением крупных российских городов, таких как Владивосток (592 тысячи человек), Иркутск (606 тысяч) или Хабаровск (616 тысяч).

Потери российской армии в Украине по состоянию на сентябрь 2024 года достигли 610 тысяч человек. Такую оценку в своей сводке приводит разведка Британии.

Еще 400 тысяч человек — население Твери или Брянска — получили ранения. При этом из тяжело раненых каждый второй лишился конечностей и стал инвалидом ампутантом, рассказывал ранее NYT высокопоставленный российский чиновник.

Масштабные потери армии — следствие тактики командиров, отправляющих пехоту в атаки «человеческими волнами», пишет британская разведка: для компенсации потерь армии требуется постоянный поток новых солдат, которых власти ищут по регионам, предлагая щедрые бонусы, на которые за первую половину года было потрачено 8% федерального бюджета, или почти 1,5 триллиона рублей.

По данным российского Минобороны, в прошлом году почти полмиллиона россиян заключили контракты и отправились на фронт. В этом году темпы набора «добровольцев» и контрактников, согласно официальным данным, снизились с 1600 до 1000 человек в день, однако и эти цифры, вероятнее всего, завышены, пишет разведка Британии.

Армии нужно примерно 30 тысяч человек в месяц, чтобы компенсировать фронтовые потери, рассказывали в августе близкие к Кремлю источники Bloomberg. По их словам, сейчас регионы недобирают примерно треть от плана по вербовке на войну, который им спустили из федерального центра, и в результате численность армии сокращается быстрее, чем она набирает новых солдат. Из-за этого Кремль уже до конца года может рассмотреть вопрос о новой мобилизации, говорили два источника агентства.

Русская служба «Би-би-си» и «Медиазона» совместно с командой волонтеров установили по открытым данным имена более 68 тысяч погибших на войне. Больше всего среди них — «добровольцев», заключивших контракты уже после вторжения в Украину (20%). Еще 13% смертей приходится на мобилизованных.