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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

США вновь притормозили Украине военную помощь

19:42 226

Пакеты военной помощи США для Украины в последние месяцы стали сокращаться из-за истощения запасов оружия и оборудования Пентагона. Об этом сообщает CNN.

Дефицит привел к тому, что у администрации Джо Байдена осталось 6 миллиардов долларов на вооружение и амуницию Украине, но у Пентагона нет инвентаря, который он готов поставить, сообщили CNN два американских чиновника.

"Речь идет о запасах, которые есть на складах, о том, что просят украинцы, и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что у нас есть в настоящее время", - сказал один из чиновников.

По словам генерал-майора Пэта Райдера, пресс-секретаря Пентагона, Минобороны США попросило Конгресс увеличить временной срок для расходов предоставленного пакета.

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