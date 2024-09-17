США вновь притормозили Украине военную помощь

Пакеты военной помощи США для Украины в последние месяцы стали сокращаться из-за истощения запасов оружия и оборудования Пентагона. Об этом сообщает CNN.

Дефицит привел к тому, что у администрации Джо Байдена осталось 6 миллиардов долларов на вооружение и амуницию Украине, но у Пентагона нет инвентаря, который он готов поставить, сообщили CNN два американских чиновника.

"Речь идет о запасах, которые есть на складах, о том, что просят украинцы, и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что у нас есть в настоящее время", - сказал один из чиновников.

По словам генерал-майора Пэта Райдера, пресс-секретаря Пентагона, Минобороны США попросило Конгресс увеличить временной срок для расходов предоставленного пакета.