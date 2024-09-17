Азербайджанский генерал проводит консультации в Анкаре
Замминистра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал Намик Исламзаде находится с визитом в Анкаре по приглашению командующего ВВС Турецкой Республики генерала армии Зии Джемаля Кадыоглу.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в рамках визита генерал-лейтенант Н.Исламзаде провел переговоры с начальником Генштаба Турции Метином Гюраком.
На встрече с участием генерала армии З.Дж.Кадыоглу были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.