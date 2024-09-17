USD 1.7000
EUR 1.8912
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
О сети «Моссада» в Стамбуле
Новость дня
О сети «Моссада» в Стамбуле

Азербайджанский генерал проводит консультации в Анкаре

19:45 131

Замминистра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал Намик Исламзаде находится с визитом в Анкаре по приглашению командующего ВВС Турецкой Республики генерала армии Зии Джемаля Кадыоглу.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в рамках визита генерал-лейтенант Н.Исламзаде провел переговоры с начальником Генштаба Турции Метином Гюраком.

На встрече с участием генерала армии З.Дж.Кадыоглу были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Залужный был против вторжения в Курск: «Чувствовал, что это авантюра»
Залужный был против вторжения в Курск: «Чувствовал, что это авантюра»
18:20 4691
Баку ответил на заявление Нидерландов о «захвате Карабаха»
Баку ответил на заявление Нидерландов о «захвате Карабаха»
13:55 8915
Британская разведка: Россия потеряла 610 тысяч солдат
Британская разведка: Россия потеряла 610 тысяч солдат
19:03 1021
Алиев переназначил глав Гаджигабула и Сальяна
Алиев переназначил глав Гаджигабула и Сальяна обновлено
18:42 4122
Арестован директор Бакинского бульвара
Арестован директор Бакинского бульвара
18:34 2706
Пезешкиан намекает США: Оружие России продал Раиси!
Пезешкиан намекает США: Оружие России продал Раиси! главное на этот час
17:54 2193
Гипотетический союз Царя с Аятоллой
Гипотетический союз Царя с Аятоллой наш комментарий, все еще актуально
10:49 3838
В Баку обсудили уничтожение «Аль-Каиды» и FETÖ
В Баку обсудили уничтожение «Аль-Каиды» и FETÖ фото
17:21 1225
Калын о пути из Нахчывана в Европу
Калын о пути из Нахчывана в Европу громкое заявление главы турецкой разведки в Баку
16:43 3800
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
09:54 5287
США по Китаю: удар за ударом
США по Китаю: удар за ударом наша аналитика; все еще актуально
04:37 8325

ЭТО ВАЖНО

Залужный был против вторжения в Курск: «Чувствовал, что это авантюра»
Залужный был против вторжения в Курск: «Чувствовал, что это авантюра»
18:20 4691
Баку ответил на заявление Нидерландов о «захвате Карабаха»
Баку ответил на заявление Нидерландов о «захвате Карабаха»
13:55 8915
Британская разведка: Россия потеряла 610 тысяч солдат
Британская разведка: Россия потеряла 610 тысяч солдат
19:03 1021
Алиев переназначил глав Гаджигабула и Сальяна
Алиев переназначил глав Гаджигабула и Сальяна обновлено
18:42 4122
Арестован директор Бакинского бульвара
Арестован директор Бакинского бульвара
18:34 2706
Пезешкиан намекает США: Оружие России продал Раиси!
Пезешкиан намекает США: Оружие России продал Раиси! главное на этот час
17:54 2193
Гипотетический союз Царя с Аятоллой
Гипотетический союз Царя с Аятоллой наш комментарий, все еще актуально
10:49 3838
В Баку обсудили уничтожение «Аль-Каиды» и FETÖ
В Баку обсудили уничтожение «Аль-Каиды» и FETÖ фото
17:21 1225
Калын о пути из Нахчывана в Европу
Калын о пути из Нахчывана в Европу громкое заявление главы турецкой разведки в Баку
16:43 3800
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
Али Нагиев призвал спецслужбы к координации
09:54 5287
США по Китаю: удар за ударом
США по Китаю: удар за ударом наша аналитика; все еще актуально
04:37 8325
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться