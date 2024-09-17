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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

Россия снова пошла на Pussy Riot

19:56 988

Россия объявила в розыск участниц легендарной группы Pussy Riot Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер по уголовным обвинениям. Об этом сообщает ТАСС.

Алехина рассказала, что никто из участниц коллектива не знает, в связи с чем их разыскивают и по какой статье УК в их отношении возбуждено уголовное дело.

Как говорится в сообщении «Медузы», Pussy Riot решили сами проверить базу розыска МВД после того, как одной из участниц пришло СМС о наложении ареста на российский банковский счет в связи с уголовным делом.

Pussy Riot - российская феминистская панк-рок-группа, действующая c 2011 года на принципах анонимности. Группа проводит свои выступления в форме несанкционированных акций в общественных местах. Российские власти преследуют этих музыкантов, подвергая их систематическим репрессиям, обвиняя в нарушении национально-религиозных ценностей.

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