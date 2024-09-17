Подожгли и крупный завод в Греции. Идет эвакуация
20:06 941
Греческие СМИ сообщают о поджоге крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Агии Теодори. Для тушения привлечена авиация.
"Пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Агии Теодори. Мобилизованы наземные и воздушные силы", - говорится в сообщении.
Телеканал ERTNews сообщил, что крупный пожар произошел на НПЗ компании Motor Oil. Дым видно за несколько километров. Местные жители покидают район ЧП.
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