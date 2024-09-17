Лукашенко заявил об угрозе вторжения в Беларусь
20:09 893
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападение на республику станет началом третьей мировой войны, цитирует главу государства Первый информационный телеканал Беларуси.
"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война", - сказал Лукашенко на торжественном мероприятии ко Дню народного единства.
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