В аэропорту Внуково ищут холеру

Управление Роспотребнадзора города Москвы усилило санитарно-карантинные меры в международном аэропорту Внуково в связи с возможностью обнаружения холеры среди пассажиров. Для мигрантов, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, организовано медицинское наблюдение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Пограничный контроль усилен с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», которая в реальном времени отслеживает эпидемиологическую обстановку различных стран. Если на борту самолета будет выявлен больной, имеющий подозрение на холеру, начнется серия противоэпидемических мероприятий, включая его госпитализацию и дезинфекцию судна»,- говорится в сообщении.

Помимо этого, разработаны меры медицинского контроля для иностранных мигрантов, которые въезжают на территорию Москвы из неблагополучных по холере стран. Также проверяется готовность медицинских учреждений в случае выявления инфекций, повышается бдительность врачей в отношении возможных случаев заболевания, передает «Коммерсантъ».