Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге

На пресс-конференции, состоявшейся 17 сентября, по Индексу развития электронного правительства (EGDI) ООН было объявлено, что Азербайджан достиг значительного прогресса в направлении развития цифрового правительства. Согласно международному отчету, Азербайджан поднялся на 9 позиций по сравнению с 2022 годом, заняв 74-е место среди 193 стран. По итоговым показателям рейтинга Азербайджан набрал 0.7607 баллов по шкале от 0 до 1, достигнув исторического результата. Таким образом, Азербайджан впервые вошел в число стран с самым высоким уровнем индекса, входящих в категорию Very High EGDI.

Азербайджан впервые вошел в группу стран с самым высоким показателем в рейтинге ООН развития электронного правительства.

Индекс развития электронного правительства ООН публикуется каждые два года и включает показатели стран по развитию цифрового правительства. Показатели, представленные в этом отчете, отражают положение на май 2023 года.

Азербайджан достиг прогресса по двум критериям оценки индекса - онлайн государственные услуги и телекоммуникационная инфраструктура. В отчете указано, что в каждом из этих направлений наша страна достигла 21% роста.

Впервые за последние годы Азербайджан также достиг значительного прогресса в Индексе электронного участия (EPI). Рост по этому индексу составил 28%, что обеспечило стране продвижение с 98-го на 88-е место.

Укреплению позиций Азербайджана в рейтинге в значительной степени способствовала деятельность в рамках Стратегии цифрового развития за последние два года, а также скоординированная деятельность соответствующих государственных учреждений, обмен опытом с международными экспертами, различные решения в области электронного правительства и такие инициативы, как проект «Онлайн Азербайджан», реализуемый по всей стране.