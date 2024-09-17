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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

США могут окончательно потерять Грузию

21:18 389

Грузия может существенно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если они примут очередное решение, наподобие введенных ранее санкций. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США в Грузии Робин Данниган.

"Было отмечено, что этим решением американская сторона приблизилась к критической точке, что в случае принятия еще одного подобного решения, возможно, повлечет существенный пересмотр позиции Грузии по грузино-американским отношениям", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам встречи.

Напомним, 16 сентября Госдепартамент объявил о решении ввести санкции в отношении четырех граждан Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека. Как следует из документа, в санкционный список внесены глава департамента по особым поручениям МВД Звиад Харазишвили, его заместитель и два "лидера экстремистской группировки", якобы причастные к "серьезным нарушениям прав человека". Кроме того, США вводят визовые ограничения в отношении "более чем 60 грузинских граждан", среди которых "высокопоставленные чиновники, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов и законодатели".

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